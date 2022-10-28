ВСУ сосредоточили большую группировку войск у Орехова и Гуляйполя в Запорожье

ВСУ стянули к населенным пунктам Орехово и Гуляйполе крупные группировки войск и технику. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Опасность наступления сохраняется, — отметил он в беседе с ТАСС. — Техника, боевики Зеленского скоплены вдоль линии боевого соприкосновения, особенно большие группировки находятся в районе населенных пунктов Орехово и Гуляйполе. В принципе есть понимание этого и готовность их встретить в случае действий на нашем направлении».

По его мнению, ближайшие недели станут для региона судьбоносными, так как Президент Украины поставил задачу взять Херсон до конца осени.

Сейчас на линии соприкосновения сохраняется рабочая обстановка, уверил председатель движения «Мы вместе с Россией».

Несколько дней назад Рогов уже заявлял, что ВСУ ведут активную подготовку к наступлению на запорожском направлении, о чем сообщал «Татар-информ».