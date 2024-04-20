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СВО 20 апреля 2024 12:05

ВСУ сбросили с БПЛА два взрывных устройства на село Дроновка Белгородской области

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Село Дроновка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В результате никто не пострадал, но два частных дома получили повреждения. Кроме того, повреждения получили два легковых автомобиля.

На месте работают оперативные службы.

#Белгородская область
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