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ВСУ сбросили с БПЛА два взрывных устройства на село Дроновка Белгородской области
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Село Дроновка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В результате никто не пострадал, но два частных дома получили повреждения. Кроме того, повреждения получили два легковых автомобиля.
На месте работают оперативные службы.
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