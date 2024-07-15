ВСУ с помощью дрона атаковали Белгородский район, ранены два человека

В Белгородском районе Белгородской области произошла атака украинского беспилотника, в результате которой пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в поселке Октябрьский. Дрон атаковал автомобиль, в котором находились двое мужчин. Один из пострадавших получил осколочные ранения правого предплечья и головы, у второго диагностирована баротравма. Обоих пострадавших доставили в городскую больницу №2 Белгорода для оказания необходимой медицинской помощи.

Атакованный автомобиль полностью уничтожен и не подлежит восстановлению. Также повреждения получила стоявшая рядом машина.

Губернатор также сообщил о еще одном инциденте в поселке Политотдельский. Там беспилотник сбросил два взрывных устройства вблизи социального объекта. К счастью, детонации не произошло. Сотрудники и посетители объекта были эвакуированы, на месте работают оперативные службы.