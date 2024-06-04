Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ВСУ с помощью беспилотников атаковали машину скорой помощи в Новой Каховке
Украинские войска совершили атаку с использованием беспилотников по гражданским объектам в Новой Каховке Херсонской области, сообщает ТАСС.
Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что дроны нанесли прицельные удары по машине скорой помощи и автомобилям местных жителей во дворах города. В результате водитель скорой помощи получил осколочные ранения средней степени тяжести, и ему оказывается медицинская помощь.
Несмотря на обстрел, бригады скорой помощи продолжают свою работу по выезду на вызовы к больным и раненым. Власти заверили, что поврежденную машину скорой оперативно заменят.
Кроме того, губернатор региона Владимир Сальдо проинформировал, что в Днепрянах в Новокаховском городском округе в результате обстрела противника поврежден автомобиль местного жителя, но обошлось без жертв среди гражданского населения.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»