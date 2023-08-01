ВСУ предприняли попытку атаки на российские гражданские суда, следовавшие к Босфору

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на российские гражданские транспортные суда тремя безэкипажными катерами в юго-западной части Черного моря, сообщает РИА Новости.

Три полупогружных безэкипажных катера попытались атаковать гражданский транспорт, следовавший к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря

По данным агентства, военные корабли, сопровождавшие морской транспорт, обнаружили дроны и уничтожили их.