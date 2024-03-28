Российские войска уничтожили очередной Abrams на авдеевском направлении, сообщило Минобороны РФ в своей сводке.

«Противник потерял до 95 военнослужащих, три танка, в том числе один Abrams производства США, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, а также две гаубицы М777 производства США и два орудия Д-30», – указало оборонное ведомство в своем телеграм-канале.

Отмечается также, что на авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и отразили семь контратак ВСУ.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.