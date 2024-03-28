Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ВСУ потеряли еще один танк Abrams на авдеевском направлении
Российские войска уничтожили очередной Abrams на авдеевском направлении, сообщило Минобороны РФ в своей сводке.
«Противник потерял до 95 военнослужащих, три танка, в том числе один Abrams производства США, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, а также две гаубицы М777 производства США и два орудия Д-30», – указало оборонное ведомство в своем телеграм-канале.
Отмечается также, что на авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и отразили семь контратак ВСУ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»