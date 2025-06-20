ВСУ потеряли 76 тысяч военных в Курской области

Украина потеряла 76 тысяч человек в Курской области. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Смотрите, что они сделали. Взяли, забрались к нам в Курскую область. Во-первых, потеряли там 76 тысяч человек», – сказал глава государства.

XXVIII Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ-2025 – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».