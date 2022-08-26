ВСУ перебили последнюю линию электропередачи на Украину с Запорожской АЭС

ВСУ перебили последнюю линию передачи энергии из Запорожской атомной электростанции на Украину. Власти Энергодара заявили, что возможности поставлять туда электроэнергию сейчас нет. Об этом сообщает РИА Новости.

В четверг из-за короткого замыкания после обстрелов ВСУ и пожаров на станции возникли перебои с энергоснабжением. Из-за этого сработали системы безопасности и два энергоблока отключились от сети. Позже подача электроэнергии была возобновлена.

Запорожская АЭС – самая крупная станция по числу блоков и установленной мощности в Европе. С марта она находится под контролем российских военных сил. Украинская сторона продолжает регулярно обстреливать Энергодар и окрестные территории. Из-за этого многие местные жители покидают город.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. За эти месяцы союзным силам удалось освободить от националистов ЛНР, а также большую часть Донецкой народной республики.