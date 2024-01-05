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ВСУ отступили на ряде участков в Артемовском направлении, сообщил российский разведчик
На нескольких участках под Артемовском ВСУ отступили. Об этом сообщил командир группы спецназа Южной группировки войск ВС РФ с позывным «Дон», пишет РИА «Новости».
По словам собеседника агентства, ранее разведка летала на два-три км, а теперь – уже на три-четыре км, то есть противник отошел вглубь своей обороны. При этом при отходе враг окапывается (делает новые позиции – примечание ред.), уточняет разведчик, пояснив, что армии РФ все равно удается его поразить.
Также разведчик рассказал, что операторы беспилотников каждый день разведывают местности. Зная местный ландшафт, при любом замеченном изменении и обнаружении цели на место вылетает FPV-дрон и ударяет по этим координатам. По словам спикера, за сегодняшний день сделали уже семь вылетов, из которых пять поражений.
Еще он сообщил, что 4 января уничтожались, в первую очередь, блиндажи, где были замечены изменения, перенатянута маскировочная сеть и где обнаружили движение личного состава противника.
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