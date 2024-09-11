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ВСУ открыли огонь по жителям Курской области, пытавшимся убежать через поля
Украинские военные, напавшие на Курскую область, открыли огонь по мирным жителям, пытавшимся убежать от ВСУ через поля. Об этом сообщает РИА Новости.
О происшествии свидетельствуют кадры с разведывательного дрона. Видео было снято еще 7 августа, но обнародовано только сейчас. На кадрах видна группа из 10-12 гражданских, убегающих по дороге и полям к деревне Новоивановка. Затем слышно два взрыва, видна стрельба украинского танка по разбегающимся людям.
В минувшую пятницу подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории Курской области, однако их продвижение было остановлено. Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны РФ сообщает, что за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,8 тысяч военных и 93 танка.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию в виде неизбирательной стрельбы по гражданским целям. По его словам, противник получит достойный ответ, и все цели, поставленные Россией, будут достигнуты.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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