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СВО 11 сентября 2024 11:16

ВСУ открыли огонь по жителям Курской области, пытавшимся убежать через поля

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Украинские военные, напавшие на Курскую область, открыли огонь по мирным жителям, пытавшимся убежать от ВСУ через поля. Об этом сообщает РИА Новости.

О происшествии свидетельствуют кадры с разведывательного дрона. Видео было снято еще 7 августа, но обнародовано только сейчас. На кадрах видна группа из 10-12 гражданских, убегающих по дороге и полям к деревне Новоивановка. Затем слышно два взрыва, видна стрельба украинского танка по разбегающимся людям.

В минувшую пятницу подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории Курской области, однако их продвижение было остановлено. Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны РФ сообщает, что за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,8 тысяч военных и 93 танка.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию в виде неизбирательной стрельбы по гражданским целям. По его словам, противник получит достойный ответ, и все цели, поставленные Россией, будут достигнуты.

В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

#спецоперация
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