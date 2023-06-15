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ВСУ открыли огонь по миссии МАГАТЭ, возвращавшейся на Украину
ВСУ обстреляли миссию МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, когда та возвращалась на Украину. Завязался бой. Об этом со ссылкой на советника гендиректора Росэнергоатома Рената Карчуу сообщает ТАСС.
«Украина нарушила режим тишины. Как только миссия МАГАТЭ с Гросси подъехала к границе, началось. Там не просто обстрел был, там завязался бой. Им пришлось переждать», — заявил представитель концерна.
Карчаа добавил, что сейчас Гросси и сотрудники МАГАТЭ находятся в Запорожье, пострадавших нет.
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