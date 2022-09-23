ВСУ открыли огонь по избирательному участку в Запорожской области

ВСУ нанесли шесть артиллерийских ударов по избирательному участку в селе Балки. 27 сентября он должен был открыться для проведения голосования в рамках референдума, сообщается в телеграм-канале ВГА Энергодара.

В администрации отметили, что националисты открыли огонь из американских 155-миллиметровых гаубиц.

«Военно-гражданская администрация города Энергодар со ссылкой на представителей администрации города Днепрорудное сообщает, что зафиксировано шесть артиллерийских ударов по селу Балки, в район местонахождения сформированного ранее избирательного участка», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, информация о пострадавших уточняется.

Кроме того, ВГА предупредила жителей Энергодара о хаотичных обстрелах со стороны ВСУ в районе Запорожской АЭС.

Напомним, что с 23 по 27 сентября в Донбассе, а также на территории Запорожской и Херсонской областей проходит референдум о вхождении в состав Российской Федерации. Как отметил Президент РФ Владимир Путин, Москва поддержит решение, принятое их жителями.