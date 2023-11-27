ВСУ опасаются расширения конфликта на Украине

Генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наева заявил, что командиры украинской армии опасаются расширения конфликта за пределы востока и юга страны.

Спикер также отметил, что конфликт может расшириться, если ВС России продолжат больше производить оружия и развивать военные технологии.

«Мы к этому готовимся. Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и обучаем наши войска», — цитируют военного РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер прогнозировал, что СВО может продлиться до 2025 года. При этом он отмечал, что ВС России освободит за это время еще пять областей, если руководство Украины не пойдет на переговоры.