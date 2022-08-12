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Политика
12 августа 2022  18:06

ВСУ обстреляли химический концерн в Горловке

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Украинские военные обстреляли химический концерн «Стирол» в Горловке. Об этом рассказал мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Укронацисты обстреляли завод „Стирол“. Возгорание на территории предприятия. Информацию уточняем!» — написал он. 

Приходько также сообщил, что под обстрелом ВСУ также находится поселок Никитовка и призвал местных жителей срочно уйти с улиц. 

Напомним, 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.

 

#спецоперация на Украине
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