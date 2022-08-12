ВСУ обстреляли химический концерн в Горловке

Украинские военные обстреляли химический концерн «Стирол» в Горловке. Об этом рассказал мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Укронацисты обстреляли завод „Стирол“. Возгорание на территории предприятия. Информацию уточняем!» — написал он.

Приходько также сообщил, что под обстрелом ВСУ также находится поселок Никитовка и призвал местных жителей срочно уйти с улиц.

Напомним, 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.