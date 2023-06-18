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ВСУ обстреляли три населенных пункта в Курской области — пострадавших нет
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Три населенных пункта Глушковского района Курской области попали под обстрел со стороны ВСУ. Никто не пострадал, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
«В Теткино и Попово-Лежачах насчитали 10 прилетов. В результате есть повреждения на сахарном заводе. Жилые дома не пострадали», – написал руководитель региона.
По его словам, в поселке Глушково насчитали более 10 прилетов, часть населенного пункта была обесточена из-за повреждения ЛЭП.
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