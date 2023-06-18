ВСУ обстреляли три населенных пункта в Курской области — пострадавших нет

Три населенных пункта Глушковского района Курской области попали под обстрел со стороны ВСУ. Никто не пострадал, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«В Теткино и Попово-Лежачах насчитали 10 прилетов. В результате есть повреждения на сахарном заводе. Жилые дома не пострадали», – написал руководитель региона.

По его словам, в поселке Глушково насчитали более 10 прилетов, часть населенного пункта была обесточена из-за повреждения ЛЭП.