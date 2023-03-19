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Общество 19 марта 2023 16:07

ВСУ обстреляли три населенных пункта в Курской области — никто не пострадал

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Под обстрел украинских сил сегодня попали несколько приграничных населенных пунктов Курской области – обошлось без жертв среди мирного населения. Об этом губернатор Роман Старовойт написал в своем телеграм-канале.

«Село Троицкое Кореневского района, деревню Елизаветовку и поселок Краснооктябрьский Глушковского района. К счастью, никто не пострадал», – рассказал руководитель региона.

В Краснооктябрьском насчитали 10 прилетов, были повреждены здания медпункта и четырех частных домовладений – осколками посечены фасады, окна, крыши и заборы. Кроме того, в нескольких местах были оборваны линии электропередачи. Ремонтные бригады приступили к устранению повреждений.

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