ВСУ обстреляли три населенных пункта в Курской области — никто не пострадал

Под обстрел украинских сил сегодня попали несколько приграничных населенных пунктов Курской области – обошлось без жертв среди мирного населения. Об этом губернатор Роман Старовойт написал в своем телеграм-канале.

«Село Троицкое Кореневского района, деревню Елизаветовку и поселок Краснооктябрьский Глушковского района. К счастью, никто не пострадал», – рассказал руководитель региона.

В Краснооктябрьском насчитали 10 прилетов, были повреждены здания медпункта и четырех частных домовладений – осколками посечены фасады, окна, крыши и заборы. Кроме того, в нескольких местах были оборваны линии электропередачи. Ремонтные бригады приступили к устранению повреждений.