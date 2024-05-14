ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Борисовском районе Белгородской области

Под обстрел ВСУ попало село Цаповка Борисовского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, пострадавших нет.

«Несколько снарядов попало на территорию сельскохозяйственного предприятия, есть повреждения в нескольких корпусах: выбиты окна, посечены фасады и кровли, также повреждены коммуникации»,– написал Гладков в сообщении.