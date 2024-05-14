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СВО 14 мая 2024 14:50

ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Борисовском районе Белгородской области

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Под обстрел ВСУ попало село Цаповка Борисовского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, пострадавших нет.

«Несколько снарядов попало на территорию сельскохозяйственного предприятия, есть повреждения в нескольких корпусах: выбиты окна, посечены фасады и кровли, также повреждены коммуникации»,– написал Гладков в сообщении.

#Белгородская область
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