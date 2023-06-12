ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Белгородской области

В Белгородской области вооруженные силы Украины обстреляли сельхозпредприятие, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

Осколки снарядов повредили кровлю сенохранилища и фасад еще одной хозяйственной постройки на территории предприятия.

В результате обстрела никто не пострадал. На месте работают аварийные бригады и спецслужбы.