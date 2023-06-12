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ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Белгородской области
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В Белгородской области вооруженные силы Украины обстреляли сельхозпредприятие, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
Осколки снарядов повредили кровлю сенохранилища и фасад еще одной хозяйственной постройки на территории предприятия.
В результате обстрела никто не пострадал. На месте работают аварийные бригады и спецслужбы.
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