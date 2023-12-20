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СВО 20 декабря 2023 09:31

ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области

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ВСУ обстреляли село Вязовое. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что под обстрелом оказался Краснояружский район. По предварительным данным, никто не пострадал.

Вместе с тем, линия электропередачи получила повреждения, добавил губернатор.

#спецоперация на Украине
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