ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области

ВСУ обстреляли село Вязовое. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что под обстрелом оказался Краснояружский район. По предварительным данным, никто не пострадал.

Вместе с тем, линия электропередачи получила повреждения, добавил губернатор.