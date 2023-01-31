ВСУ обстреляли село в Брянской области — пострадавших нет

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о минометном обстреле украинскими военными села Ломаковка Стародубского муниципального округа.

«Удар украинские националисты нанесли по мирным, гражданским объектам. К счастью, пострадавших нет», – написал руководитель региона в своем телеграм-канале.

Отмечается, что были повреждены домовладения, памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и здание магазина. Также было частично нарушено электроснабжение. На месте сейчас работают экстренные и оперативные службы.