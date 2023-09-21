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Руc Тат
Происшествия 21 сентября 2023 13:48

ВСУ обстреляли село в Белгородской области, поврежден дом

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Вооруженные силы Украины обстреляли село в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Под обстрелом оказалось село Вязовое, расположенное в Краснояружском районе.

В результате повреждения получил жилой дом. Кроме того, были повреждены линии газоснабжения и электроснабжения.

#спецоперация на Украине
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