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ВСУ обстреляли село в Белгородской области, поврежден дом
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Вооруженные силы Украины обстреляли село в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Под обстрелом оказалось село Вязовое, расположенное в Краснояружском районе.
В результате повреждения получил жилой дом. Кроме того, были повреждены линии газоснабжения и электроснабжения.
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