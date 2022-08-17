ВСУ обстреляли район Запорожской АЭС, станция не пострадала

В районе Запорожской АЭС зафиксировали шесть прилетов снарядов, запущенных ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области, руководителя общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

«Зафиксировано не менее шести прилетов в район, где находится Запорожская АЭС, — рассказал Рогов. — Идет оценка повреждений. Пока информации о пострадавших не поступало. По самой атомной станции попаданий не было».

Станция продолжает работать в штатном режиме. Ранее украинские войска нанесли массированный огонь по Энергодару — при этом до этого в городе были задержаны двое наводчиков артиллерии ВСУ, работавших на АЭС.

Украинские войска в последние недели регулярно наносят удары по ЗАЭС, что грозит масштабной ядерной катастрофой. Рогов отмечал, что военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции «Каховская», из-за чего пришлось снизить мощность двух энергоблоков.

24 февраля Президент России объявил о начале специальной военной операции на Украине. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.