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ВСУ обстреляли работающих на пожаре в ЛНР спасателей
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по сотрудникам МЧС России, работающим на пожаре в Лисичанске. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по республике.
«Сегодня в результате обстрела со стороны боевиков ВСУ города Лисичанск произошло возгорание на территории недействующего ангара. Спасатели МЧС России выехали на ликвидацию последствий обстрела. По прибытии начался повторный обстрел», – говорится в сообщении.
В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) была повреждена пожарная автоцистерна. Личный состав не пострадал.
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