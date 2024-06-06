ВСУ обстреляли работающих на пожаре в ЛНР спасателей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по сотрудникам МЧС России, работающим на пожаре в Лисичанске. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по республике.

«Сегодня в результате обстрела со стороны боевиков ВСУ города Лисичанск произошло возгорание на территории недействующего ангара. Спасатели МЧС России выехали на ликвидацию последствий обстрела. По прибытии начался повторный обстрел», – говорится в сообщении.

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) была повреждена пожарная автоцистерна. Личный состав не пострадал.