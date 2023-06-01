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Происшествия 1 июня 2023 12:44

ВСУ обстреляли пустой автобус в Белгородской области

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Автобус, который попал под обстрел в Шебекине Белгородской области, был пустым. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Во многих пабликах появилась информация, что есть один погибший и два пострадавших в автобусе. Информация не подтверждается ни главой округа, ни бригадой скорой помощи, которая осмотрела автобус, - он пустой», – отметил губернатор.

#Белгородская область
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