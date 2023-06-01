news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ВСУ обстреляли пустой автобус в Белгородской области
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Автобус, который попал под обстрел в Шебекине Белгородской области, был пустым. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Во многих пабликах появилась информация, что есть один погибший и два пострадавших в автобусе. Информация не подтверждается ни главой округа, ни бригадой скорой помощи, которая осмотрела автобус, - он пустой», – отметил губернатор.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2