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ВСУ обстреляли поселок в Курской области, разрушен Дом культуры
ВСУ выпустили не менее 10 снарядов по поселку Краснооктябрьский в Курской области. Об этом в своем телеграм-канале написал глава региона Роман Старовойт.
По его данным, никто из жителей населенного пункта не пострадал. «Однако три прилета пришлись по зданию бывшего Дома культуры, который в последнее время не работал», — отмечается в сообщении.
Приграничные регионы России, в том числе Курская область, регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ после начала спецоперации на Украине, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным в конце февраля 2022 года.
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