ВСУ обстреляли поселок Горьковский в Белгородской области, один человек погиб

В результате обстрела со стороны ВСУ поселка Горьковский в Белгородской области погиб один человек, еще четверо получили травмы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его информации, в центре поселка рядом со школой разорвались 5 снарядов. Мужчина получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще трое мужчин получили ранения ног, а женщина была контужена.

Гладков добавил, что пострадавших доставили в больницы бригады скорой помощи.

По его словам, на месте находится глава округа Геннадий Бондарев, работают аварийные и оперативные службы.