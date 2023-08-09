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ВСУ обстреляли поселок Горьковский в Белгородской области, один человек погиб
В результате обстрела со стороны ВСУ поселка Горьковский в Белгородской области погиб один человек, еще четверо получили травмы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его информации, в центре поселка рядом со школой разорвались 5 снарядов. Мужчина получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще трое мужчин получили ранения ног, а женщина была контужена.
Гладков добавил, что пострадавших доставили в больницы бригады скорой помощи.
По его словам, на месте находится глава округа Геннадий Бондарев, работают аварийные и оперативные службы.
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