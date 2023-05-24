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ВСУ обстреляли погранпереход в селе Козинка Белгородской области
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Под обстрел украинской армии попал погранпереход в селе Козинка Грайворонского городского округа. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в телеграм-канале.
«Есть одна пострадавшая, бабушка 85 лет с легкой контузией. Ее дом расположен рядом с местом обстрела. Травма была получена от взрывной волны», – рассказал руководитель региона.
По его словам, пострадавшую доставили в центральную районную больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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