ВСУ обстреляли объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины обстреляли объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Telegram-канале станции.

По их информации, в район забора, за которым находятся баки с дизельным топливом, сбросили безоболочное взрывное устройство.