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СВО 14 марта 2024 10:15

ВСУ обстреляли объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС

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Вооруженные силы Украины обстреляли объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Telegram-канале станции.

По их информации, в район забора, за которым находятся баки с дизельным топливом, сбросили безоболочное взрывное устройство.

«Зафиксирован обстрел объектов критической инфраструктуры станции. Если бы попали в баки – это могло бы привести к печальным последствиям», – говорится в сообщении.

#спецоперация на Украине
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