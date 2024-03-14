«Зафиксирован обстрел объектов критической инфраструктуры станции. Если бы попали в баки – это могло бы привести к печальным последствиям», – говорится в сообщении.
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ВСУ обстреляли объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС
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Вооруженные силы Украины обстреляли объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Telegram-канале станции.
По их информации, в район забора, за которым находятся баки с дизельным топливом, сбросили безоболочное взрывное устройство.
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