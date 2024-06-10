ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области

Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ. Повреждения гражданской инфраструктуры зафиксированы в Грайворонском, Борисовском и Волоконовском районах региона. К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших среди мирного населения, сообщил губернатор Гладков.

В Грайворонском городском округе в результате ударов дронов и обстрелов пострадали поселки Чапаевский и Горьковский, села Безымено и Мокрая Орловка. В Чапаевском дрон влетел в кабину стоявшего на окраине поля КамАЗа, затем это место подверглось обстрелу. В Безымено после детонации дрона на частном подворье повреждена хозпостройка, в доме разбиты окна и поврежден фасад. В Мокрой Орловке FPV-дрон атаковал коммерческий объект, нанеся ущерб зданию.

Село Богун-Городок Борисовского района тоже не осталось незамеченным. Сброшенная с беспилотника бомба вызвала возгорание кровли частного дома. Жителям удалось оперативно потушить пожар, однако в доме были выбиты окна и поврежден потолок. В селе Борисовка Волоконовского района в результате удара дрона-камикадзе повреждена линия электропередачи, из-за чего село временно осталось без света.

На всех пострадавших объектах работают оперативные службы, ведется уточнение последствий.