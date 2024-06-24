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ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области
Белгородская область подверглась серии атак со стороны Вооруженных сил Украины. Несколько населенных пунктов пострадали от обстрелов и беспилотников, однако, по предварительным данным, жертв среди мирного населения удалось избежать, сообщил Гладков.
В Борисовском районе беспилотник атаковал частный дом в хуторе Климовое, повредив стену, крышу и окна. Село Байцуры подверглось обстрелу из РСЗО, что привело к пожару в хозяйственных постройках, повреждению социального объекта, автомобиля и коммунальных сетей.
Грайворонский городской округ также пострадал: село Дроновка дважды атаковали с помощью БПЛА, в результате чего было повреждено частное домовладение и нарушено электроснабжение.
В Шебекинском городском округе из-за обстрела без электричества остались семь сел: Новая Таволжанка, Архангельское, Зиборовка, Муром, Шамино, Коровино и Нехотеевка.
Аварийные и оперативные службы активно работают над устранением последствий атак во всех пострадавших районах.
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