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Происшествия 24 июня 2024 19:49

ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области

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Белгородская область подверглась серии атак со стороны Вооруженных сил Украины. Несколько населенных пунктов пострадали от обстрелов и беспилотников, однако, по предварительным данным, жертв среди мирного населения удалось избежать, сообщил Гладков.

В Борисовском районе беспилотник атаковал частный дом в хуторе Климовое, повредив стену, крышу и окна. Село Байцуры подверглось обстрелу из РСЗО, что привело к пожару в хозяйственных постройках, повреждению социального объекта, автомобиля и коммунальных сетей.

Грайворонский городской округ также пострадал: село Дроновка дважды атаковали с помощью БПЛА, в результате чего было повреждено частное домовладение и нарушено электроснабжение.

В Шебекинском городском округе из-за обстрела без электричества остались семь сел: Новая Таволжанка, Архангельское, Зиборовка, Муром, Шамино, Коровино и Нехотеевка.

Аварийные и оперативные службы активно работают над устранением последствий атак во всех пострадавших районах.

#Белгородская область
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