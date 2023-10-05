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Руc Тат
СВО 5 октября 2023 08:09

ВСУ обстреляли Курскую область кассетными боеприпасами, есть пострадавшие

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Приграничный город Рыльск Курской области обстрелян кассетными боеприпасами со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

По его словам, в результате обстрела повреждены дома, хозпостройки и автомобили в разных частях города. Также найдены неразорвавшиеся боеприпасы, в настоящее время на месте работают саперы.

В результате происшествия пострадала местная жительница: она получила осколочные ранения средней тяжести, доставлена в Рыльскую ЦРБ.

«Подомовой обход продолжается. Всем окажем помощь в ремонте поврежденного имущества», – пишет губернатор.

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#спецоперация на Украине
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