ВСУ обстреляли Курскую область кассетными боеприпасами, есть пострадавшие

Приграничный город Рыльск Курской области обстрелян кассетными боеприпасами со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

По его словам, в результате обстрела повреждены дома, хозпостройки и автомобили в разных частях города. Также найдены неразорвавшиеся боеприпасы, в настоящее время на месте работают саперы.

В результате происшествия пострадала местная жительница: она получила осколочные ранения средней тяжести, доставлена в Рыльскую ЦРБ.

«Подомовой обход продолжается. Всем окажем помощь в ремонте поврежденного имущества», – пишет губернатор.