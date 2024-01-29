news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
СВО 29 января 2024 16:00

ВСУ обстреляли Калининский район Донецка ракетами, есть жертвы

Скопировать ссылку

ВСУ нанесли ракетный удар по Калининскому району Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.

По его информации, в результате удара погибли несколько человек. Эти данные уточняются.

Огонь ВСУ открыли в районе 15 часов. Они выпустили по городу восемь ракет из РСЗО.

#донецк
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2