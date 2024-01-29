ВСУ обстреляли Калининский район Донецка ракетами, есть жертвы

ВСУ нанесли ракетный удар по Калининскому району Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.

По его информации, в результате удара погибли несколько человек. Эти данные уточняются.

Огонь ВСУ открыли в районе 15 часов. Они выпустили по городу восемь ракет из РСЗО.