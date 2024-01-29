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ВСУ обстреляли Калининский район Донецка ракетами, есть жертвы
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ВСУ нанесли ракетный удар по Калининскому району Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.
По его информации, в результате удара погибли несколько человек. Эти данные уточняются.
Огонь ВСУ открыли в районе 15 часов. Они выпустили по городу восемь ракет из РСЗО.
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