ВСУ обстреляли два поселка в Курской области

С раннего утра со стороны Украины обстреливают поселки Глушково и Тёткино в приграничном Глушковском районе, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Повреждено около 10 жилых домов, несколько административных зданий, 2 автомобиля. Снаряд также попал в кинотеатр», – указано в сообщении.

Губернатор отметил, что всего зафиксировано 12 прилетов со стороны Украины.

В результате обстрела никто не пострадал.