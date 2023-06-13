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Происшествия 13 июня 2023 09:20

ВСУ обстреляли два поселка в Курской области

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С раннего утра со стороны Украины обстреливают поселки Глушково и Тёткино в приграничном Глушковском районе, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Повреждено около 10 жилых домов, несколько административных зданий, 2 автомобиля. Снаряд также попал в кинотеатр», – указано в сообщении.

Губернатор отметил, что всего зафиксировано 12 прилетов со стороны Украины.

В результате обстрела никто не пострадал.

#обстрел
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