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ВСУ обстреляли два населенных пункта в Брянской области
В Брянской области два населеных пункта попали под обстрел ВСУ – это деревня Грудская и село Некислица в Севском районе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.
«В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два жилых дома. Оперативные службы работают на месте», – написал глава региона.
Сегодня утром были зафиксированы прилеты и в деревню Раковка Климовского района. Никто не пострадал, были повреждены жилой дом и хозяйственная постройка, также нарушено энергоснабжение.
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