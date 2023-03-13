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Происшествия 13 марта 2023 20:01

ВСУ обстреляли два населенных пункта в Брянской области

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В Брянской области два населеных пункта попали под обстрел ВСУ – это деревня Грудская и село Некислица в Севском районе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

«В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два жилых дома. Оперативные службы работают на месте», – написал глава региона.

Сегодня утром были зафиксированы прилеты и в деревню Раковка Климовского района. Никто не пострадал, были повреждены жилой дом и хозяйственная постройка, также нарушено энергоснабжение.

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