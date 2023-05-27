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ВСУ обстреляли дома мирных жителей Запорожья из американских гаубиц
Под обстрел ВСУ попал частный сектор города Пологи в Запорожской области. Об этом со ссылкой на заявление экстренных служб сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Около 10:00 боевики ВСУ обстреляли частный сектор города Пологи. Под удар попали дома мирных жителей, расположенные по улицам Новая, Свободы, Магистральная. Строения получили значительные повреждения», — рассказал он в своем телеграм-канале.
По его словам, предположительно, дома обстреливались из гаубиц М777 производства Соединенных Штатов. Среди мирных жителей жертв не зарегистрировано.
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