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Руc Тат
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Политика 27 мая 2023 16:19

ВСУ обстреляли дома мирных жителей Запорожья из американских гаубиц

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Под обстрел ВСУ попал частный сектор города Пологи в Запорожской области. Об этом со ссылкой на заявление экстренных служб сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Около 10:00 боевики ВСУ обстреляли частный сектор города Пологи. Под удар попали дома мирных жителей, расположенные по улицам Новая, Свободы, Магистральная. Строения получили значительные повреждения», — рассказал он в своем телеграм-канале.

По его словам, предположительно, дома обстреливались из гаубиц М777 производства Соединенных Штатов. Среди мирных жителей жертв не зарегистрировано.

#обстрел #Запорожская область
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