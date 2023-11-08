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ВСУ обстреляли больницу в Донецке
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли больницу в Донецке, несколько снарядов упало на территории медицинского учреждения, передает РИА Новости.
«Это больница ... прилетело сюда, а второй взрыв я еще не знаю, где был», — рассказала агентству сотрудница больницы Анжелика.
По предварительным данным, упали как минимум две ракеты, одно здание серьезно повреждено. Обошлось без пострадавших.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей.
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