Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли больницу в Донецке, несколько снарядов упало на территории медицинского учреждения, передает РИА Новости.

«Это больница ... прилетело сюда, а второй взрыв я еще не знаю, где был», — рассказала агентству сотрудница больницы Анжелика.

По предварительным данным, упали как минимум две ракеты, одно здание серьезно повреждено. Обошлось без пострадавших.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей.