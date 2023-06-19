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Происшествия 19 июня 2023 08:22

ВСУ обстреляли Белгородскую область, пострадали семь человек

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ВСУ обстреляли Валуйский городской округ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«По предварительным данным, пострадали 7 человек, среди них один ребенок, у него перелом ключицы. Бригады скорой помощи доставили их в Центральную районную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», – указано в сообщении.

Губернатор также отметил, что повреждены 5 многоквартирных домов и 4 частных домовладения.

В настоящее время на месте работают оперативные службы, данные по повреждениям уточняются.

Фото: Телеграм-канал губернатора Белгородской области

#Белгородская область #обстрел
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