ВСУ обстреляли Антоновский мост из американских HIMARS

Украина вновь обстреляла Антоновский мост через Днепр. Об этом со ссылкой на замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова сообщает РИА Новости.

По его словам, обстрел велся из РСЗО HIMARS. Большую часть ракет удалось перехватить, поэтому несущие конструкции моста не пострадали.

«Минувшей ночью была совершена ракетная атака на Антоновской мост. Был один прилет, что привело к пожару строительной будки и бетономешалки. Есть повреждения полотна, значит, будем дальше восстанавливать. Критических разрушений нет, несущие элементы транспортного перехода не пострадали», — уточнил Стремоусов.

Он заявил, что мост обязательно будет восстановлен и движение по нему, остановленное в конце июля, возобновится.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине. Объявляя о ее начале, Президент РФ Владимир Путин назвал главной целью СВО защиту мирного населения, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.