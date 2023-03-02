ВСУ обстреливают поселок Теткино в Курской области, есть пострадавшие

Под обстрел ВСУ вновь попал поселок Теткино в Курской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

«Поселок Теткино Глушковского района под обстрелом ВСУ, есть пострадавшие. Подробности будут позже», — говорится в сообщении.

По его словам, обстрел продолжается. ВС России ведут ответный огонь по позициям противника.