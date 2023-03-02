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ВСУ обстреливают поселок Теткино в Курской области, есть пострадавшие
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Под обстрел ВСУ вновь попал поселок Теткино в Курской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Роман Старовойт.
«Поселок Теткино Глушковского района под обстрелом ВСУ, есть пострадавшие. Подробности будут позже», — говорится в сообщении.
По его словам, обстрел продолжается. ВС России ведут ответный огонь по позициям противника.
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