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Политика 2 марта 2023 11:22

ВСУ обстреливают поселок Теткино в Курской области, есть пострадавшие

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Под обстрел ВСУ вновь попал поселок Теткино в Курской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

«Поселок Теткино Глушковского района под обстрелом ВСУ, есть пострадавшие. Подробности будут позже», — говорится в сообщении.

По его словам, обстрел продолжается. ВС России ведут ответный огонь по позициям противника.

#обстрел #всу
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