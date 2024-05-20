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ВСУ нанесли удар по окрестностям Луганска ракетой французского производства
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по окрестностям Луганска ракетой французского производства. По предварительным данным, удар был совершен ракетой французского производства. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.
«Очередное подтверждение использования западного вооружения для нанесения удара по гражданским объектам. "Made in France" – французские "партнеры" помогают (ВСУ) уничтожать мирное население в Луганске», – сказал собеседник.
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