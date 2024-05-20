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СВО 20 мая 2024 11:53

ВСУ нанесли удар по окрестностям Луганска ракетой французского производства

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по окрестностям Луганска ракетой французского производства. По предварительным данным, удар был совершен ракетой французского производства. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

«Очередное подтверждение использования западного вооружения для нанесения удара по гражданским объектам. "Made in France" – французские "партнеры" помогают (ВСУ) уничтожать мирное население в Луганске», – сказал собеседник.

#спецоперация
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