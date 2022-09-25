ВСУ нанесли удар из HIMARS по зданию гостиницы в Херсоне — погибли два человека

ВС Украины нанесли ракетный удар по зданию гостиницы в Херсоне — предположительно, обстрел производился из реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Есть пострадавшие и погибшие. Об этом передает ТАСС.

«Администрация Херсонской области сообщает, что сегодня, приблизительно в 05:30 утра, украинскими вооруженными формированиями был нанесен ракетный удар по зданию гостиницы Play Hotel by Ribas, в которой находились представители СМИ», — сказано в сообщении администрации Херсонской области.

Уточняется, что по зданию выпустили одну ракету. Жертвами, предположительно, стали два человека — подтверждается смерть депутата Верховной рады V и VI созывов Алексея Журавко. Пострадавших доставили в медицинские учреждения Херсона. На месте работают экстренные службы, они разбирают завалы в поисках пострадавших.

В администрации области назвали нанесение удара терроризмом, подчеркнув, что здание не использовалось в военных целях, в нем находились только журналисты и персонал гостиницы.