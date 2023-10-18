ВСУ нанесли ракетный удар по районной больнице в Херсонской области

Ночью ВСУ ударили по центральной районной больнице в Алешках в Херсонской области, сообщает РИА Новости.

В результате был уничтожен весь медицинский транспорт, атаке также подверглась амбулатория в Новой Маячке.

Одновременные прицельные удары пришлись по парковке медтранспорта, уничтожив все 8 машин скорой помощи.

Здание амбулатории в Новой Маячке, где оказывали помощь жителям многих сел района, было уничтожено целиком. Жертв среди мирного населения удалось избежать.