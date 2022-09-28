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Ру Тат
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Происшествия
28 сентября 2022  19:46

ВСУ нанесли ракетный удар по политехническому колледжу в Херсоне

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ВСУ нанесли ракетный удар по политехническому колледжу в Херсоне. По данным экстренных служб, есть пострадавшие, им оказывается помощь.

«Учебное заведение обстреляно. Рядом детские площадки. Время, когда люди идут после работы, гуляют люди с детьми. Пострадавшим оказывается помощь», — цитирует представителя экстренных служб ТАСС.

За 28 сентября в нескольких населенных пунктах региона были разрушены школы, социальная инфраструктура и повреждены жилые дома.

Напомним, накануне в Херсонской области завершился референдум о вхождении в состав РФ. По его итогам администрация направила письмо Президенту России Владимиру Путину с просьбой включить регион в число субъектов РФ.

#обстрел #политехнический колледж
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