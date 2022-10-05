ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона

Украинские войска нанесли ракетный удар по гостинице в центральной части Херсона, на улице Белинского. Об этом сообщается в телеграм-канале службы ГО и ЧС Херсонской области.

«Сейчас на месте прилета спасатели занимаются разбором конструкции поврежденного здания»,— сказано в заявлении.

Напомним, 30 сентября ВСУ также выпустили ракету по центру Херсона. В результате диверсии погиб первый замглавы военно-гражданской администрации области по безопасности Алексей Катериничев.