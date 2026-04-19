ВСУ нанесли почти полсотни ударов артиллерией по Курской области за сутки

Около 50-ти ударов артиллерией нанесли ВСУ по Курской области. Кроме того, украинские боевики атаковали российский регион с помощью 54 беспилотников.

«Всего в период с 09:00 [мск] 18 апреля до 07:00 [мск] 19 апреля сбито 54 вражеских беспилотника различного типа. 48 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 16 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств. <...> Погибших нет», – сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Руководитель региона уточнил, что в Рыльском районе пострадали три человека. Их госпитализировали, передает ТАСС.