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ВСУ начали чаще использовать западное оружие на купянском направлении
Вооруженные силы Украины стали чаще использовать западные боевые системы на купянском направлении, к примеру польские бесшумные минометы. Об этом ТАСС рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«На купянском направлении украинские боевики увеличили использование боевых систем западного производства. В частности, отмечается, что на уровне взводов противника активизировались группы, ведущие огонь с бесшумных минометов», — заявил эксперт.
Он объяснил, что выпущенные из этих установок мины не издают звука, поэтому бойцам сложно вовремя среагировать на выстрел. Предполагается, что ВСУ используют LMP-2017 польского производства. Их применяют небольшие маневренные группы противника, в которые входит, как правило, до 30 человек.
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