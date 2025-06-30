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СВО 30 июня 2025 17:19

ВСУ казнили 26 русских бойцов с начала спецоперации

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ВСУ казнили по меньшей мере 26 российских бойцов, взятых в плен или раненных на поле боя с начала СВО, в том числе одного — в Донецкой области в конце прошлого года.

Как сообщает РИА Новости, все бойцы, кроме одного, были казнены в 2022 году и начале 2023 года. Украинские солдаты совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных.

Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из России со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных.

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