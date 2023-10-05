ВСУ из «Градов» обстреляли пекарню в центре Шебекино Белгородской области

Под обстрел ВСУ попал поселок Шебекинский, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Один из снарядов попал в частный жилой дом, еще в 4 домовладениях выбиты окна, посечены фасады и кровли. Также повреждены линия электропередачи и автобус, который стоял рядом с домом», – пишет он.

Военкор Юрий Котенок отметил, что один из снарядов разрушил здание местной пекарни.

Фото: t.me/voenkorKotenok

Напомним, в августе корреспонденты «Татар-информа» побывали в Шебекино. Тогда сотрудница местной пекарни рассказала, что во время последнего обстрела осколки навылет пробили здание пекарни и испортили оборудование. Недалеко от киоска также находится автобусная остановка. Подробнее в материале «Татар-информа»: «Когда пришел час икс, мы справились, паники не было»: как ВСУ бомбили Шебекино».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.