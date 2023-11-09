ВСУ беспилотниками атаковали маслодельный комбинат в Судже

Вооруженные силы Украины атаковали при помощи беспилотников комбинат в Судже, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Курской области.

По его словам, БПЛА сбросили три кассетных боеприпаса. Два из них разорвались и повредили производственные бочки, а также подземное хранилище продукции.

Еще один снаряд не разорвался, его обезвредили саперы. В результате никто не пострадал.