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Руc Тат
СВО 9 ноября 2023 08:48

ВСУ беспилотниками атаковали маслодельный комбинат в Судже

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Вооруженные силы Украины атаковали при помощи беспилотников комбинат в Судже, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Курской области.

По его словам, БПЛА сбросили три кассетных боеприпаса. Два из них разорвались и повредили производственные бочки, а также подземное хранилище продукции.

Еще один снаряд не разорвался, его обезвредили саперы. В результате никто не пострадал.

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#спецоперация на Украине
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