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ВСУ беспилотниками атаковали маслодельный комбинат в Судже
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Вооруженные силы Украины атаковали при помощи беспилотников комбинат в Судже, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Курской области.
По его словам, БПЛА сбросили три кассетных боеприпаса. Два из них разорвались и повредили производственные бочки, а также подземное хранилище продукции.
Еще один снаряд не разорвался, его обезвредили саперы. В результате никто не пострадал.
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