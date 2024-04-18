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СВО 18 апреля 2024 12:53

ВСУ атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС

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Украинские войска вновь атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в телеграм-канале.

«Дрон ВСУ был нейтрализован над крышей УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала», – указано в сообщении.

В результате атаки никто не пострадал. Разрушений нет. Предыдущий прилет по центру был 9 апреля.

«Атаки ВСУ являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленными МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН», – отметили в пресс-службе станции.

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