ВСУ атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС

Украинские войска вновь атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в телеграм-канале.



«Дрон ВСУ был нейтрализован над крышей УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала», – указано в сообщении.



В результате атаки никто не пострадал. Разрушений нет. Предыдущий прилет по центру был 9 апреля.

«Атаки ВСУ являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленными МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН», – отметили в пресс-службе станции.